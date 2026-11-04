SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie
WKN: 720370 / ISIN: DE0007203705
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04.11.2026 19:41:23
EQS-Adhoc: SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an
Heidelberg, 4. November 2026 – Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) gibt heute eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekannt.
Auf Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und der starken Pipeline für das verbleibende Geschäftsjahr erwartet SNP ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich (bisherige Prognose: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg erwartet, der auch deutlich in den zweistelligen Prozentbereich reichen kann (bisherige Prognose: EBIT-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).
Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
|Fax:
|+49 6221 6425 20
|E-Mail:
|investor.relations@snpgroup.com
|Internet:
|www.snpgroup.com
|ISIN:
|DE0007203705
|WKN:
|720370
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900VKQHIQKPDF7811
|EQS News ID:
|2428670
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428670 04.11.2026 CET/CEST
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