21.01.2026 16:51:44

EQS-Adhoc: SNP SE: Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr 2025 besser als erwartet

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
SNP SE: Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr 2025 besser als erwartet

21.01.2026 / 16:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR


SNP SE: Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr 2025 besser als erwartet

Heidelberg, 21. Januar 2026 – Auf Basis vorläufiger Berechnungen erzielte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 296 Mio. € und übertraf damit die Prognose von 280 Mio. € bis 295 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert von 254,8 Mio. € konnte der Umsatz um rund 16 % gesteigert werden.

Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung und operativen Prozessverbesserungen liegt das EBIT bei rund 47 Mio. € und ebenfalls über der prognostizierten Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert von 28,6 Mio. € entspricht dies einer Steigerung von rund 64 %.

Der Auftragseingang weist wie prognostiziert ein Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins aus und liegt bei rund 345 Mio. €.

Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.

 

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow
Director Investor Relations
Telefon: +49 6221 6425-637
E-Mail:  investorrelations@snpgroup.com

 



Ende der Insiderinformation

21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Speyerer Str. 4
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
Fax: +49 6221 6425 20
E-Mail: investor.relations@snpgroup.com
Internet: www.snpgroup.com
ISIN: DE0007203705
WKN: 720370
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2263906

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263906  21.01.2026 CET/CEST

