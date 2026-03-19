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19.03.2026 16:08:33

EQS-Adhoc: Softing AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2025

EQS-Ad-hoc: Softing AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Softing AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2025

19.03.2026 / 16:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Softing wird das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatz in Höhe von 84,9 Mio. EUR abschließen. Zuvor war ein Umsatz von bis zu 90 Mio. EUR erwartet worden.

Aufgrund von signifikant geringeren aktivierten Eigenleistungen sowie Verschiebungen von Umsätzen mit Schlüsselkunden beträgt das EBIT -5,5 Mio. EUR. Zum Abbau von Risiken in der Bilanz wurden im Vorjahresvergleich aktivierte Eigenleistungen um 2,6 Mio. EUR reduziert. Erwartet wurde ein EBIT in der Bandbreite von -1,5 bis -2,5 Mio. EUR.

Die verringerten Umsätze wirkten sich in erster Linie auf das operative EBIT aus. Dies beträgt
–0,2 Mio. EUR, nachdem zuvor mit einem Wert zwischen 1,0 und 1,5 Mio. EUR gerechnet wurde.

Die Eigenkapitalquote liegt nahezu unverändert bei 49,8% (Vorjahr 49,5%). Die liquiden Mittel belaufen sich auf 6,2 Mio. EUR (Vorjahr 9,3 Mio. EUR). Der Abbau von Fremdmitteln war einer der Schwerpunkte der Gesellschaft. So wurden in 2025 Darlehen in Höhe von 4,3 Mio. EUR netto getilgt.

Das Eigenkapital wurde im laufenden Monat durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 3,2 Mio. EUR gestärkt.

Der vollständige Geschäftsbericht des Jahres 2025 steht ab dem 27.03.2026 unter www.softing.com zur Verfügung.

 


Kontakt:
Dr. Wolfgang Trier
Vorstandsvorsitzender


Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 456 56-333
Fax: +49 (0)89 456 56-399
E-Mail: InvestorRelations@softing.com
Internet: www.softing.com
ISIN: DE0005178008
WKN: 517800
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2294716

 
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2294716  19.03.2026 CET/CEST

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