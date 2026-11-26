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Stabilus SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Büchsner



26.11.2026 / 19:05 CET/CEST

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Stabilus SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Büchsner Koblenz, 26. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) hat heute beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Büchsner um weitere drei Jahre bis zum 30. September 2030 zu verlängern. Kontakt:

Andreas Schröder

VP Investor Relations

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com



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