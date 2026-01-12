EQS-Adhoc: STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose



12.01.2026 / 17:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

Feldkirchen bei München, 12. Januar 2026 – (ISIN DE000A0LR936) – Gemäß ungeprüften Geschäftszahlen erzielte die STEICO Gruppe 2025 einen Umsatz von 382,9 Mio. € und ein EBIT* von 35,9 Mio. €, Rechnungslegung nach HGB. Das entspricht einer EBIT-Quote von 9,4% in Bezug auf den Umsatz.

Erwartet wurde ein Umsatz von rund 380 Mio. € bis 388 Mio. € und ein EBIT von rund 30 Mio. € bis 35 Mio. €.

Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte im Rahmen des Jahresberichts präsentiert.

* EBIT = Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern.

