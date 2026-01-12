STEICO Aktie

STEICO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LR93 / ISIN: DE000A0LR936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 17:56:23

EQS-Adhoc: STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
STEICO SE: Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

12.01.2026 / 17:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufige Geschäftszahlen 2025: EBIT über Prognose

Feldkirchen bei München, 12. Januar 2026 – (ISIN DE000A0LR936) – Gemäß ungeprüften Geschäftszahlen erzielte die STEICO Gruppe 2025 einen Umsatz von 382,9 Mio. € und ein EBIT* von 35,9 Mio. €, Rechnungslegung nach HGB. Das entspricht einer EBIT-Quote von 9,4% in Bezug auf den Umsatz.

Erwartet wurde ein Umsatz von rund 380 Mio. € bis 388 Mio. € und ein EBIT von rund 30 Mio. € bis 35 Mio. €.

Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte im Rahmen des Jahresberichts präsentiert.

* EBIT = Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern.

 

Kontakt
Andreas Schulze
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Fon: +49-(0)89-99 15 51-548
Fax: +49-(0)89-99 15 51-704
E-Mail: a.schulze@steico.com
www.steico.com



Ende der Insiderinformation

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0
Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700
E-Mail: info@steico.com
Internet: http://www.steico.com
ISIN: DE000A0LR936
WKN: A0LR93
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2258772

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258772  12.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STEICO SE

mehr Nachrichten