Rubean Aktie
WKN DE: 512080 / ISIN: DE0005120802
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21.05.2026 12:11:14
EQS-Adhoc: Stephan Kück (ex CEO Computop Paygate GmbH) zum Vorstand der Rubean AG bestellt
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EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|089-357560
|Fax:
|089-35756111
|E-Mail:
|info@rubean.com
|Internet:
|www.rubean.com
|ISIN:
|DE0005120802
|WKN:
|512080
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2331546
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2331546 21.05.2026 CET/CEST
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