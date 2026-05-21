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21.05.2026 12:11:14

EQS-Adhoc: Stephan Kück (ex CEO Computop Paygate GmbH) zum Vorstand der Rubean AG bestellt

EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
Stephan Kück (ex CEO Computop Paygate GmbH) zum Vorstand der Rubean AG bestellt

21.05.2026 / 12:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Stephan Kück (ex CEO Computop Paygate GmbH) zum Vorstand der Rubean AG bestellt
  • Doppelspitze als Co-CEO mit Jochen Pielage
München, den 21. Mai 2026. Der Vorstand des stark wachsenden FinTech-Unternehmens Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) hat ein neues Mitglied erhalten.
 
Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung Stephan Kück mit Wirkung zum 1. Juli 2026 für vier Jahre zum neuen Co-CEO und CCO (Chief Commecial Officer) ernannt. Kück wird das Unternehmen gemeinsam mit Jochen Pielage leiten und wesentlich die Aufgaben Vertrieb und Marketing verantworten.
 
Zuvor hatte Kück maßgeblich die Entwicklung der Firma Computop Paygate GmbH, einem der führenden deutschen Payment Service Provider mit einem Marktanteil von mittlerweile über 30 Prozent, geleitet. Unter seiner Verantwortung wuchs Computop von 26 auf 190 Mitarbeiter und der Umsatz auf über 20 Millionen Euro. Bis vor Kurzem war Kück als CEO der Computop Paygate GmbH stark bei der Integration und Übernahme dieser durch die Nexi Group (ISIN: IT0005366767, WKN: A2PF9H, Symbol NEXPF) involviert.
 
Als Vorstand der Rubean AG wird Kück seine Erfahrung bei hocheffektiven und skalierbaren Geschäftsmodellen erneut für starkes Umsatzwachstum einbringen.
 
Der Vorstand

Über Rubean:  Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Handelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG
Jörg Bretschneider
Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg
+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40
presse@german-communications.com

Jochen Pielage     
Rubean AG     
Kistlerhofstr. 168, D-81379 München 
+49 89 357560    
jochen.pielage@rubean.com

 

 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Telefon: 089-357560
Fax: 089-35756111
E-Mail: info@rubean.com
Internet: www.rubean.com
ISIN: DE0005120802
WKN: 512080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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