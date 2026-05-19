Steyr Motors Aktie
WKN DE: A40TC4 / ISIN: AT0000A3FW25
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19.05.2026 14:33:34
EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Björn Krausmann wird neuer Finanzvorstand (CFO)
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EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Personalie
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Steyr Motors AG: Björn Krausmann wird neuer Finanzvorstand (CFO)
Steyr, Österreich, 19. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der Steyr Motors AG hat heute beschlossen, Björn Krausmann zum neuen Finanzvorstand (CFO) der Steyr Motors AG zu bestellen. Björn Krausmann wird sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 1. Juni 2026 antreten. Krausmann wird damit als zweites Vorstandsmitglied neben dem bisherigen Alleinvorstand Julian Cassutti (CEO) bestellt. Die Bestellung erfolgt für eine Periode von drei Jahren.
Weitere Informationen zum neuen CFO werden zeitnah im News-Bereich auf der Webseite der Gesellschaft (https://ir.steyr-motors.com/publikationen/#news) veröffentlicht.
Steyr Motors AG
Pressekontakt
Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.
Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.
Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO).
Ende der Insiderinformation
19.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2329764
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2329764 19.05.2026 CET/CEST
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