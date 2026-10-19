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19.10.2026 07:31:33

EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc., für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG

EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc., für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG

19.10.2026 / 07:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc., für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG

Steyr, Österreich, 19. Oktober 2026 – Die Steyr Motors AG („Gesellschaft“) (ISIN: AT0000A3FW25 / LEI: 529900I7M6Z1HG0L8440) wurde darüber informiert, dass die SMOT Acquisition GmbH, eine nach dem Recht von Österreich gegründete GmbH mit Sitz in Wien (die „Bieterin“), beabsichtigt, ein an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichtetes freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Barangebots für sämtliche Aktien der Gesellschaft (die „Steyr-Aktien“) abzugeben (das „Angebot“). Die Bieterin ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc. („Red Cat“), einer nach dem Recht des US-Bundesstaats Nevada gegründeten Kapitalgesellschaft (Corporation) mit Hauptgeschäftssitz in Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten, die am Nasdaq Stock Market unter dem Tickersymbol „RCAT“ notiert ist. Der Angebotspreis soll EUR 39,00 (in Worten: neununddreißig Euro) in bar je Steyr-Aktie betragen. Das Angebot soll üblichen Bedingungen unterliegen, darunter außenwirtschaftsrechtliche Freigaben sowie eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus eine Steyr-Aktie. Die Bieterin erwartet den Vollzug des Angebots – vorbehaltlich regulatorischer Freigaben sowie weiterer üblicher Bedingungen – im ersten Halbjahr 2027.

Darüber hinaus wurde die Gesellschaft darüber informiert, dass die Bieterin mit der B&C Holding Österreich GmbH, die rund 15 % der Steyr-Aktien hält, Vereinbarungen abgeschlossen hat. Darin verpflichtet sich die B&C Holding Österreich GmbH, das Angebot nach Maßgabe der jeweiligen Vereinbarung für alle von ihr gehaltenen Steyr-Aktien anzunehmen.

Vorbehaltlich einer positiven Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen des Angebots auf Grundlage der Angebotsunterlage und der Fassung der erforderlichen Beschlüsse durch Vorstand und Aufsichtsrat, beabsichtigt die Gesellschaft das Angebot zu unterstützen.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate (APU) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel.: +43 676 6222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Erwartungen abweichen.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO, Vorstandsvorsitzender) und Björn Krausmann (CFO, Mitglied des Vorstands).



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon: +43 7252 2220
E-Mail: office@steyr-motors.com
Internet: https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN: AT0000A3FW25
WKN: A40TC4
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900I7M6Z1HG0L8440
EQS News ID: 2417608

 
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2417608  19.10.2026 CET/CEST

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