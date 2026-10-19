EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc., für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG

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Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc., für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG



19.10.2026 / 07:31 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc., für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG

Steyr, Österreich, 19. Oktober 2026 – Die Steyr Motors AG („Gesellschaft“) (ISIN: AT0000A3FW25 / LEI: 529900I7M6Z1HG0L8440) wurde darüber informiert, dass die SMOT Acquisition GmbH, eine nach dem Recht von Österreich gegründete GmbH mit Sitz in Wien (die „Bieterin“), beabsichtigt, ein an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichtetes freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Barangebots für sämtliche Aktien der Gesellschaft (die „Steyr-Aktien“) abzugeben (das „Angebot“). Die Bieterin ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc. („Red Cat“), einer nach dem Recht des US-Bundesstaats Nevada gegründeten Kapitalgesellschaft (Corporation) mit Hauptgeschäftssitz in Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten, die am Nasdaq Stock Market unter dem Tickersymbol „RCAT“ notiert ist. Der Angebotspreis soll EUR 39,00 (in Worten: neununddreißig Euro) in bar je Steyr-Aktie betragen. Das Angebot soll üblichen Bedingungen unterliegen, darunter außenwirtschaftsrechtliche Freigaben sowie eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus eine Steyr-Aktie. Die Bieterin erwartet den Vollzug des Angebots – vorbehaltlich regulatorischer Freigaben sowie weiterer üblicher Bedingungen – im ersten Halbjahr 2027.

Darüber hinaus wurde die Gesellschaft darüber informiert, dass die Bieterin mit der B&C Holding Österreich GmbH, die rund 15 % der Steyr-Aktien hält, Vereinbarungen abgeschlossen hat. Darin verpflichtet sich die B&C Holding Österreich GmbH, das Angebot nach Maßgabe der jeweiligen Vereinbarung für alle von ihr gehaltenen Steyr-Aktien anzunehmen.

Vorbehaltlich einer positiven Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen des Angebots auf Grundlage der Angebotsunterlage und der Fassung der erforderlichen Beschlüsse durch Vorstand und Aufsichtsrat, beabsichtigt die Gesellschaft das Angebot zu unterstützen.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate (APU) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



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Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO, Vorstandsvorsitzender) und Björn Krausmann (CFO, Mitglied des Vorstands).