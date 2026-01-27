STRABAG Aktie

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

27.01.2026 12:19:23

EQS-Adhoc: STRABAG SE erwartet EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 bei mindestens 6,5 %

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
STRABAG SE erwartet EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 bei mindestens 6,5 %

27.01.2026 / 12:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

STRABAG SE erwartet EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 bei mindestens 6,5 %
  • EBIT-Marge 2025 höher als erwartet, bei mindestens 6,5 %
  • Leistung 2025 liegt bei rd. € 20,4 Mrd.

Der Vorstand der STRABAG SE geht nunmehr davon aus, dass die bisher prognostizierte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen wird und voraussichtlich bei mindestens 6,5 % liegen wird. Diese Einschätzung basiert auf einer heute abgeschlossenen Bewertung indikativer Kennzahlen. Die Leistung im Geschäftsjahr 2025 wird nach aktuellem Stand rund € 20,4 Mrd. erreichen und damit etwa 6 % über dem Vorjahreswert liegen.

Maßgeblich für das höhere Ergebnis waren unter anderem positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft, insbesondere im Infrastrukturbereich. Unterstützend wirkten – wie bereits im Vorjahr – milde Witterungsverhältnisse in Deutschland, die gegen Jahresende zu einer höheren Kapazitätsauslastung führten.

Die finalen ersten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025, einschließlich der Guidance für 2026, werden wie geplant am 12. Februar 2026 veröffentlicht.


Ende der Insiderinformation

27.01.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 22422 – 1089
Fax: +43 1 22422 - 1177
E-Mail: investor.relations@strabag.com
Internet: www.strabag.com
ISIN: AT000000STR1
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2266310

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266310  27.01.2026 CET/CEST

