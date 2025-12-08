Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

SURTECO GROUP Aktie

WKN: 517690 / ISIN: DE0005176903

08.12.2025 19:10:04

EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2025

EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung
SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2025

08.12.2025 / 19:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2025

 Buttenwiesen, 8. Dezember 2025 – Die SURTECO GROUP SE gibt die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Bislang wurden gemäß letzter Veröffentlichung der Konzernumsatz und das EBITDA adjusted am unteren Ende der prognostizierten Spannen von 850 Mio. € bis 900 Mio. € für den Umsatz und 85 Mio. € bis 105 Mio. € für das EBITDA adjusted erwartet.

Der Vorstand passt die Gesamtjahresprognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr einen Konzernumsatz von 810 Mio. € bis 820 Mio. € und ein EBITDA adjusted zwischen 75 Mio. € und 80 Mio. €.

Der Hintergrund sind überraschend dramatisch niedrige Umsatzerlöse und somit auch ein unerwartet niedrigeres EBITDA adjusted nach vorläufigen Zahlen für den November 2025. Dies resultiert aus einer anhaltend schwachen Nachfrage, insbesondere in Europa und den USA.

 

Das EBITDA adjusted errechnet sich aus dem Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern abzüglich außerordentlicher Erträge, Transaktionskosten, Beratungskosten, Abschreibungen für Materialbestände aus der Geschäftsaufgabe der Imprägnate und Rückstellungen für Personalmaßnahmen.


Kontakt:
Martin Miller
Investor Relations
ir@surteco-group.com
+49 (0)8274 9988-508


Ende der Insiderinformation

08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8274 99 88-0
E-Mail: ir@surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2242006

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242006  08.12.2025 CET/CEST

