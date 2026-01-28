EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe

EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe



28.01.2026 / 12:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SURTECO GROUP SE prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe Buttenwiesen, 28.01.2026 Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Grundsatzentscheidung getroffen, die strategischen Optionen für die unternehmerische Zukunft der Unternehmensgruppe zu prüfen. Das schließt die Prüfung von Veräußerungsmöglichkeiten der Segmente (Business Units) Profiles und Edgebands ein. Die Vorbereitungen sind ergebnisoffen. Gespräche mit Erwerbsinteressenten sind bisher nicht geführt worden. SURTECO GROUP SE reagiert mit der Nachricht auf Gerüchte.

Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco-group.com

Ende der Insiderinformation

