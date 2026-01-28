SURTECO GROUP Aktie

28.01.2026 12:48:53

EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe

EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe

28.01.2026 / 12:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

     Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 

SURTECO GROUP SE prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe

Buttenwiesen, 28.01.2026

Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Grundsatzentscheidung getroffen, die strategischen Optionen für die unternehmerische Zukunft der Unternehmensgruppe zu prüfen. Das schließt die Prüfung von Veräußerungsmöglichkeiten der Segmente (Business Units) Profiles und Edgebands ein. Die Vorbereitungen sind ergebnisoffen. Gespräche mit Erwerbsinteressenten sind bisher nicht geführt worden. SURTECO GROUP SE reagiert mit der Nachricht auf Gerüchte.


Kontakt:
Martin Miller
Investor Relations
ir@surteco-group.com
+49 (0)8274 9988-508


Ende der Insiderinformation

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8274 99 88-0
E-Mail: ir@surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2267380

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267380  28.01.2026 CET/CEST

