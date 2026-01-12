EQS-Adhoc: Symrise AG beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio.

EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Symrise AG beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio.



12.01.2026 / 20:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Symrise AG beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio.

Holzminden, 12. Januar 2026 – Der Vorstand der Symrise AG (die „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtpreis ohne Nebenkosten von bis zu EUR 400 Mio. im Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis 31. Oktober 2026 zurückzukaufen.

Der Aktienrückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Mai 2025, wonach der Vorstand bis zum 19. Mai 2030 bis zu 10 % der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden Aktien (10 % des Grundkapitals) erwerben kann.

Der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel nicht um mehr als 5 % über- bzw. unterschreiten.

Das Aktienrückkaufprogramm dient dem Zweck der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals.

Der Aktienrückkauf wird über die Börse und von einem unabhängigen Kreditinstitut und im Einklang mit den Safe-Harbor-Regeln gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm auszusetzen oder zu beenden. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.

Die weiteren Einzelheiten des Aktienrückkaufprogramms werden vor dem Beginn des Aktienrückkaufprogramms bekanntgegeben.

Kontakt Medien: Kontakt Investor Relations:

Bernhard Kott Rene Weinberg

Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879

Email: bernhard.kott@symrise.com Email: rene.weinberg@symrise.com