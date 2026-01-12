Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 19:27:44

EQS-Adhoc: Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB

EQS-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB

12.01.2026 / 19:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlunswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB

Diese Veröffentlichung enthält zwei separate, voneinander unabhängige Insiderinformationen.
  1. Die Symrise AG befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Interessenten über den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen. Dabei handelt es sich um einen strukturierten Bieterprozess. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten kommt der internationale Rechnungslegungsstandard IFRS 5 zur Anwendung. In diesem Zusammenhang wird im vierten Quartal 2025 eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von etwa 145 Millionen Euro verbucht. Dies wirkt sich negativ auf das EBIT der Symrise AG aus. 
  2. Laut vorläufigen Berechnungen führen nicht-zahlungswirksame Wertverluste an der Beteiligung der in Schweden börsennotierten Swedencare AB zu einer wesentlichen Abweichung des für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen und der veröffentlichten Prognose erwarteten Ergebnisse. Symrise wird im vierten Quartal 2025 eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung der Beteiligung an der Swedencare AB in Höhe von 150 Millionen Euro verbuchen. Dies wirkt sich negativ auf das EBITDA aus.
Beide Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität und/oder das operative Geschäft der Symrise AG. Sie werden im Rahmen der Ergebnisberichterstattung bereinigt.
 
 
Medienkontakt:                                               Investor Relations Kontakt
Bernhard Kott                                                    René Weinberg
Tel.: +49 (0)5531 90-1721                                Tel.: +49 (0)5531 90-1879
E-Mail: bernhard.kott@symrise.com                E-Mail: rene.weinberg@symrise.com
 
 


Ende der Insiderinformation

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
E-Mail: ir@symrise.com
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
WKN: SYM999
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2258790

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258790  12.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten