SynBiotic Aktie
WKN DE: A3E5A5 / ISIN: DE000A3E5A59
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16.10.2026 16:13:04
EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
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EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Insolvenz
Die SYNBIOTIC SE teilt mit, dass sie beim Amtsgericht Münster einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft stellen wird.
Die anhaltend schwierige Marktlage im Cannabissektor hat sich erheblich nachteilig auf die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage der Gesellschaft ausgewirkt.
Der Umsetzung flexibler Kapitalmaßnahmen durch die Geschäftsführung stand zudem die fehlende Zustimmung der letzten Hauptversammlung zur Schaffung neuer Kapitalia entgegen.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zunächst fortgeführt werden.
Der Ausgang des Verfahrens und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Aktionäre sind derzeit nicht verlässlich abschätzbar.
Für den Inhalt dieser Mitteilung ist die SYNBIOTIC SE verantwortlich.
SYNBIOTIC SE
Ende der Insiderinformation
16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SYNBIOTIC SE
|Münsterstr. 336
|40470 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|office@synbiotic.com
|Internet:
|https://www.synbiotic.com/
|ISIN:
|DE000A3E5A59
|WKN:
|A3E5A5
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|48510041U2G1IWA3R418
|EQS News ID:
|2417424
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2417424 16.10.2026 CET/CEST
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