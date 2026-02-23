TAKKT Aktie

WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007

23.02.2026 20:41:24

EQS-Adhoc: TAKKT AG: TAKKT-Vorstand schlägt Aussetzung der Dividende vor

EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividenden
TAKKT AG: TAKKT-Vorstand schlägt Aussetzung der Dividende vor

23.02.2026 / 20:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TAKKT-Vorstand schlägt Aussetzung der Dividende vor

Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen hat TAKKT im Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von minus 6,6 Prozent erzielt. Bei einem Umsatz von 964,3 (1.052,9) Millionen Euro lag die um einmalige Aufwendungen bereinigte EBITDA-Marge bei 3,8 (6,9) Prozent und der Free Cashflow bei 10,3 (68,1) Millionen Euro. Die Entwicklung entsprach damit insgesamt der zuletzt veröffentlichten Prognose von TAKKT, die von einem organischen Umsatzwachstum zwischen minus 8 und minus 4 Prozent, einer bereinigten EBITDA-Marge am unteren Ende des Korridors von 4 bis 6 Prozent und einem Free Cashflow zwischen 10 und 20 Millionen Euro ausging. Aufgrund von nicht zahlungswirksamen Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von insgesamt 125,5 Millionen Euro war das Ergebnis je Aktie mit minus 1,88 (minus 0,64) Euro deutlich negativ.

Im aktuellen Umfeld priorisiert TAKKT Investitionen in die Stärkung des Geschäftsmodells. Daher wird der Vorstand der TAKKT AG vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,60 Euro je Aktie. TAKKT beabsichtigt, substanzielle Ausschüttungen wieder aufzunehmen, sobald Ergebnis und Free Cashflow dies nachhaltig erlauben.


Kontakt:
Benjamin Bühler
Head of Investor Relations
investor@takkt.de
+49 711 3465 8223


Ende der Insiderinformation

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 3465 80
Fax: +49 (0)711 3465 8104
E-Mail: investor@takkt.de
Internet: www.takkt.de
ISIN: DE0007446007
WKN: 744600
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2280332

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280332  23.02.2026 CET/CEST

