Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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29.04.2026 18:30:04

EQS-Adhoc: Talanx erzielt Quartalsergebnis von EUR 774 Mio.

EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Talanx erzielt Quartalsergebnis von EUR 774 Mio.

29.04.2026 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC MITTEILUNG

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

 

Talanx erzielt Quartalsergebnis von EUR 774 Mio.

Der Talanx Konzern ist mit einem sehr guten 1. Quartal in das laufende Geschäftsjahr 2026 gestartet und hat mit einem vorläufigen Konzernergebnis von EUR 774 (604)  Mio. den Analystenkonsens von EUR 673[1] Mio. deutlich übertroffen.

Der Versicherungsumsatz wird sich voraussichtlich auf EUR 12,1 (12,4) Mrd. belaufen. Dies entspricht währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal einer Steigerung um in etwa 3 %.

Talanx hält an seiner Gesamtjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 weiterhin fest und erwartet, ein Konzernergebnis von in etwa EUR 2,7 Mrd. erwirtschaften zu können.

Diese Erwartung steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

Die endgültigen Ergebnisse zu den ersten 3 Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2026 wird die Talanx AG wie geplant am 13. Mai 2026 berichten.

 

[1] Mittelwert aus 5 Schätzungen von Finanzanalysten


Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793


Ende der Insiderinformation

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 511 3747 2227
Fax: +49 511 3747 2286
E-Mail: ir@talanx.com
Internet: www.talanx.com
ISIN: DE000TLX1005
WKN: TLX100
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2318276

 
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2318276  29.04.2026 CET/CEST

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