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03.11.2026 07:02:53

EQS-Adhoc: TeamViewer SE: TeamViewer publishes Q3 2026 results and adjusts full-year revenue guidance reflecting softer Q4 2026 outlook

EQS-Ad-hoc: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
TeamViewer SE: TeamViewer publishes Q3 2026 results and adjusts full-year revenue guidance reflecting softer Q4 2026 outlook

03.11.2026 / 07:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

TeamViewer SE: TeamViewer veröffentlicht Q3-Zahlen und passt Umsatz-Jahresprognose angesichts gedämpfter Aussichten für Q4 2026 an
Göppingen, 03. November 2026 – Im dritten Quartal 2026 erzielte TeamViewer einen Annual Recurring Revenue (ARR) von  736,9 Mio. EUR (-0,6% währungsbereinigt ggü. Vorjahr), einen Umsatz von 184,5 Mio. EUR (-2,2% währungsbereinigt ggü. Vorjahr)[1], sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von  42,8%. Der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 belief sich auf 550,4 Mio. EUR (-1,3% währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr)[2], die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 43,7%.

Im dritten Quartal verzeichnete TeamViewer eine starke Dynamik im Neugeschäft mit TeamViewer ONE und DEX, ein deutliches ARR-Wachstum im obersten Enterprise-Kundensegment sowie eine weitere Stabilisierung im SMB-Geschäft. Allerdings dürften Verzögerungen bei den Abschlüssen großer Enterprise-Deals und erneute wirtschaftliche Unsicherheiten in Europa das Umsatzwachstum im vierten Quartal 2026 belasten.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet TeamViewer nun ein Umsatzwachstum von -2 % bis -1 % ggü. VJ auf Basis konstanter Wechselkurse, ausgehend von einem Pro-forma-Umsatz von 767,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025 (zuvor: 0 % bis 3 % ggü. VJ auf Basis konstanter Wechselkurse).

Gleichzeitig dürften die positiven Effekte aus dem Ausbau der Enterprise-Vertriebsorganisation in EMEA, die zunehmende Dynamik im US-Enterprise-Geschäft sowie die allgemeine Neugeschäftspipeline das ARR-Wachstum im Jahr 2027 beschleunigen.

TeamViewer bestätigt die Prognose einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 43 % für das Geschäftsjahr 2026.

Kontakt:
Bisera Grubesic
Vice President Investor Relations
Information und Erklärung des Emittenten:

Wichtiger Hinweis
Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft.

Dieses Dokument enthält alternative Leistungskennzahlen (APM), die nicht nach IFRS definiert sind, wie Annual Recurring Revenue (ARR) oder bereinigtes EBITDA. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen (APM) finden sich in der regelmäßigen Finanzberichterstattung der Gesellschaft.
 
[1] Die Umsatzwachstumsrate ggü. VJ wird mit dem vergleichbaren Pro-forma-Umsatz von Q3 2025  in Höhe von 192,0 Mio. EUR verglichen.
[2] Die Umsatzwachstumsrate ggü. VJ wird mit dem vergleichbaren Pro-forma-Umsatz von 9M 2025  in Höhe von 572,9 Mio. EUR


Ende der Insiderinformation

03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Telefon: +49 7161 60692 50
Fax: +49 7161 60692 335
E-Mail: ir@teamviewer.com
Internet: ir.teamviewer.com
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Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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EQS News ID: 2427054

 
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2427054  03.11.2026 CET/CEST

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