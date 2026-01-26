EQS-Adhoc: The Platform Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 39 % auf 728 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA bei 55 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

The Platform Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 39 % auf 728 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA bei 55 Mio. Euro



26.01.2026 / 08:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 39 % auf 728 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA bei 55 Mio. Euro

Düsseldorf, 26. Januar 2026. Die The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt und erreicht damit die eigene Prognose. Im Verlauf des Geschäftsjahr 2025 wurde die Prognose insgesamt zweimal angehoben, zuletzt am 31. Juli 2025. Treiber der positiven Geschäftsentwicklung waren ein starkes organisches Wachstum, die Ausweitung der Partnerzahl, eine gestiegene Anzahl aktiver Kunden sowie die Ergebnisbeiträge der im Berichtszeitraum akquirierten Gesellschaften.

Nach vorläufigen Zahlen stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um +44 % auf EUR 1,3 Mrd. (Vorjahr: EUR 903 Mio.) und erreichte damit die zuletzt am 31. Juli 2025 erhöhte Prognose. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +38,8 % auf EUR 728 Mio. und lag damit innerhalb der zuletzt angehobenen Prognosespanne von EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio.

Das bereinigtes EBITDA belief sich auf EUR 55 Mio. (Vorjahr: 33,3 Mio.) und bewegte sich damit im Rahmen der erhöhten Prognose von EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 65,3 %. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 7,6 % (Vorjahr: 6,3 %). Der Nettogewinn stieg von EUR 32,7 Mio. auf EUR 46,5 Mio., was einem Zuwachs von +42,2 % entspricht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) beträgt demnach EUR 2,26 (Vorjahr: EUR 1,60), was einer Steigerung von +41,3% entspricht.

Der Net Debt Leverage (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) verbesserte sich nach vorläufigen Zahlen auf 2,2 (Vorjahr: 2,6). Zum Stichtag 31. Dezember 2025 beschäftigte der Konzern 1.507 Mitarbeiter. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 22. April 2026 veröffentlicht.

Dr. Dominik Benner, Bjoern Minnier und Nathalie Richert werden am 27. Januar 2026 um 09:30 Uhr MESZ in einer Webcast-Präsentation die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie aktuelle strategische Entwicklungen näher erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: Airtime Platform.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com