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WKN DE: A1YC99 / ISIN: DE000A1YC996

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16.10.2026 18:31:43

EQS-Adhoc: The Social Chain AG: Rechtskraft des Insolvenzplans / Beendigung des Insolvenzverfahrens

EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Personalentscheidungen / Vorstand
The Social Chain AG: Rechtskraft des Insolvenzplans / Beendigung des Insolvenzverfahrens

16.10.2026 / 18:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

The Social Chain AG i.I.: Rechtskraft des Insolvenzplans / Beendigung des Insolvenzverfahrens

Berlin, 16. Oktober 2026 – Die The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99; „Gesellschaft“) teilt mit, dass der Insolvenzplan der Gesellschaft rechtskräftig ist.

Der Insolvenzplan beinhaltet die Sanierung des Rechtsträgers durch die Übernahme aller Aktien durch die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren (gemeinsam „Investoren“) vor. Nach dem rechtskräftigen Insolvenzplan der Gesellschaft stellen die Investoren finanzielle Mittel bereit, durch die eine deutliche Besserstellung der Insolvenzgläubiger gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreicht wird. Zuflüsse an die Aktionäre erfolgen nicht, weil die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um alle Forderungen der Insolvenzgläubiger zu bedienen. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft vor dem Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) - Insolvenzgericht - (Az. 36t IN 4403/23) wird in Kürze aufgehoben und die Gesellschaft wird fortgesetzt.

Die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) bleibt erhalten. Die Gesellschaft firmiert mit Rechtskraft des Insolvenzplans nunmehr unter „TWM Defense AG“. Die bisherigen Vorstandsmitglieder der Gesellschaft, Herr Prof. Dr. Gerrit Hölzle und Herr Dr. Thorsten Bieg, sind aus Vorstand ausgeschieden; neues Vorstandsmitglied der Gesellschaft ist Herr Rolands Selakovs. Neue Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind Herr Jens Weiland (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Renars Cupruns und Herr Ruta Kretaine.

 

Mitteilende Person:

The Social Chain AG i.I.
(nunmehr: TWM Defense AG)
Herr Rolands Selakovs
Vorstand
TWM Defense AG, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin
E-Mail: defense.capital.partners@gmail.com.
Tel.: +49 40 41405162



Ende der Insiderinformation

16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
c/o GÖRG Insolvenzverwaltung Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kantstraße 164
10623 Berlin
Deutschland
E-Mail: press@socialchain.de
Internet: https://www.thesocialchain.ag/
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZARRZWUT1YO213
EQS News ID: 2417464

 
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2417464  16.10.2026 CET/CEST

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