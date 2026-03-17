thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
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17.03.2026 13:53:24
EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag für FEED-Studie für 260-MW-Wasserstoffprojekt in Indien
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EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA („thyssenkrupp nucera“) wurde vom indischen Unternehmen Juno Joule Green Energy Private Ltd. mit der Durchführung einer FEED-Studie (Front-End-Engineering und Design) für eine Wasserelektrolyseanlage mit einer Kapazität von 260 Megawatt beauftragt.
Der Auftraggeber plant in Indien die Herstellung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak, wobei das Ammoniak in erster Linie für den Export nach Europa bestimmt ist.
thyssenkrupp nucera wird das Projekt gemeinsam mit Juno Joule weiterentwickeln und auf die Unterzeichnung eines EPF-Vertrags (Engineering, Procurement, Fabrication) hinarbeiten. Die Realisierung des Projekts steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID), die im Geschäftsjahr 2026/27 getroffen werden könnte.
Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Ende der Insiderinformation
17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+49 231-22972-7100
|E-Mail:
|info@thyssenkrupp-nucera.com
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
|ISIN:
|DE000NCA0001
|WKN:
|NCA000
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2292872
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2292872 17.03.2026 CET/CEST
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