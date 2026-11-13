Tick Trading Software Aktiengesellschaft Aktie
WKN DE: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99
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13.11.2026 14:30:04
EQS-Adhoc: tick Trading Software AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 einen rückläufigen Jahresüberschuss von TEUR 600 bis 900
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EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
tick Trading Software AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 einen rückläufigen Jahresüberschuss von TEUR 600 bis 900
Düsseldorf, 13. November 2026 – Der Vorstand der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99) hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 (01.10.2026 bis 30.09.2027) beschlossen. Die Gesellschaft erwartet einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 600 bis 900 und damit einen deutlichen Rückgang gegenüber dem für das Geschäftsjahr 2025/2026 vorläufig ermittelten Jahresüberschuss von TEUR 1.100 bis 1.200. Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte Investitionen in Prozesse und Produkte im Rahmen der Transformation der Gesellschaft.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 (01.10.2025 bis 30.09.2026) erwartet die Gesellschaft auf vorläufiger Basis einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.100 bis 1.200. Dieser liegt am oberen Ende der im April 2026 erhöhten Prognose von TEUR 800 bis 1.200 (Vorjahr: TEUR 2.111).
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung. Der Abschluss der Prüfung und die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat sollen im Dezember 2026 erfolgen.
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