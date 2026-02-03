Tick Trading Software Aktiengesellschaft Aktie

Tick Trading Software Aktiengesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 20:57:13

EQS-Adhoc: tick Trading Software AG passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an

EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
tick Trading Software AG passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an

03.02.2026 / 20:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

tick Trading Software AG passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an

Düsseldorf, 03. Februar 2026 – Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG), Anbieter von Software für Wertpapierhandel und -abwicklung, informiert über eine Anpassung ihrer Prognose. Ein mittelgroßer Kunde wird ab dem zweiten Quartal 2026 seinen Orderflow nicht mehr über die HSBC, sondern einen anderen Broker laufen lassen, was die transaktionsbasierten Erlöse der tick-TS AG reduziert. Der in der Vergangenheit sehr volatile Umsatz der tick-TS AG mit dem Kunden lag im Geschäftsjahr 2024/2025 im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Die tick-TS AG hat in den vergangenen Monaten auch neue Kunden gewinnen können, diese werden den Umsatzrückgang allerdings noch nicht ausgleichen können. Daher passt die tick Trading Software AG die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 an und erwartet einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 600 bis 900 (bisher: EUR 0,8 Mio. bis 1,1 Mio.). 

Ansprechpartner:
Carsten Schölzki und Martin Lüttich (Vorstände)
tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
E-Mail: ir@tick-ts.de
Tel.: +49-211-781767-0



Ende der Insiderinformation

03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 781767-0
Fax: +49 (0)211 781767-29
E-Mail: info@tick-ts.de
Internet: www.tick-ts.de
ISIN: DE000A35JS99
WKN: A35JS9
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2270850

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2270850  03.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tick Trading Software Aktiengesellschaft

mehr Nachrichten

Analysen zu Tick Trading Software Aktiengesellschaft

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tick Trading Software Aktiengesellschaft 7,40 -1,33% Tick Trading Software Aktiengesellschaft

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX leichter -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen