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13.03.2026 15:50:44

EQS-Adhoc: Tonkens Agrar AG: Jahresprognose 2025/2026 kann nicht mehr erreicht werden, niedrige Kartoffelpreise und Kostensteigerungen belasten Konzernumsatz und -ergebnis

EQS-Ad-hoc: Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Tonkens Agrar AG: Jahresprognose 2025/2026 kann nicht mehr erreicht werden, niedrige Kartoffelpreise und Kostensteigerungen belasten Konzernumsatz und -ergebnis

13.03.2026 / 15:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Jahresprognose 2025/2026 kann nicht mehr erreicht werden, niedrige Kartoffelpreise und Kostensteigerungen belasten Konzernumsatz und -ergebnis

Sülzetal, 13. März 2026 – Der Vorstand der Tonkens Agrar AG (ISIN: DE000A1EMHE0) muss die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) vor dem Hintergrund von mehreren Unwägbarkeiten auf der Absatz- und Kostenseite zurücknehmen.

Ursprünglich hatte der Vorstand für 2025/2026 die Erwirtschaftung von Konzernumsatzerlösen und eines Konzernergebnisses vor Steuern auf einem zum Vorjahr vergleichbaren Niveau (Konzernumsatz 2024/2025: 18,5 Mio. EUR; Konzernergebnis vor Steuern 2024/2025: -0,5 Mio. EUR) erwartet. Auf Grundlage der vorläufigen Halbjahreszahlen 2025/2026, welche einen deutlichen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr und damit eine entsprechende Ergebnisverschlechterung aufweisen, ist die Erreichung der vorgenannten Prognose nicht mehr möglich.

Absatzseitig ist die Tonkens Agrar AG mit schwachen Kartoffelpreisen und zuletzt stark rückläufigen Milchpreisen konfrontiert. Hier lässt sich nicht abschätzen, wann eine Trendwende einsetzen wird. Kostenseitig kommen hohe Zuwächse bei Diesel und Energiekosten dazu, welche durch die geopolitischen Konflikte intensiviert werden. Teilweise vorhandene Kontraktsicherungen können Kostenzuwächse nur bedingt kompensieren.

Vor dem Hintergrund dieser zahlreichen mit Unsicherheit behafteten Faktoren ist es dem Vorstand der Tonkens Agrar AG derzeit nicht möglich, eine neue verlässliche Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 aufzustellen. Die vorherigen Prognosewerte werden auf jeden Fall deutlich unterschritten werden.


Kontakt
Tonkens Agrar AG
Gerrit Tonkens, Vorstand
Welsleber Straße 1, 39171 Sülzetal
Telefon +49 (0) 39205 41 74 – 10 
Telefax +49 (0) 39205 41 74 – 20
E-Mail ir@tonkens-agrar.de 

Ende der Ad-hoc Mitteilung



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13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tonkens Agrar AG
Welsleber Straße 1
39171 Sülzetal
Deutschland
Telefon: 039205 417410
E-Mail: mail@tonkens-agrar.de
Internet: www.tonkens-agrar.de
ISIN: DE000A1EMHE0
WKN: A1EMHE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2291374

 
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2291374  13.03.2026 CET/CEST

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