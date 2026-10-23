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23.10.2026 14:21:43

EQS-Adhoc: Tonkens Agrar AG: Nach vorläufigen Zahlen sinken Konzernumsatz und -ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartungsgemäß deutlich

EQS-Ad-hoc: Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Tonkens Agrar AG: Nach vorläufigen Zahlen sinken Konzernumsatz und -ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartungsgemäß deutlich

23.10.2026 / 14:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc Mitteilung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 

Tonkens Agrar AG: Nach vorläufigen Zahlen sinken Konzernumsatz und -ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartungsgemäß deutlich

Sülzetal, 23. Oktober 2026 – Nach vorläufigen Zahlen hat die Tonkens Agrar AG (ISIN: DE000A1EMHE0) im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) bei Konzernumsatzerlösen von rund 17 Mio. EUR (Vj. 18,5 Mio. EUR) ein Konzernergebnis vor Steuern von -2,3 Mio. EUR (Vj. -0,5 Mio. EUR) erwirtschaftet. 

Erlösseitig führten niedrige Erzeugerpreise für Milch und der drastische Absatzeinbruch bei losen Kartoffeln zum deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn der Absatz geschälter Ware über die Tochtergesellschaft Börde Vita GmbH ausgeweitet werden konnte, blieben die Erlöse deutlich hinter den Planungen und dem Vorjahr zurück. Zuwächse bei Betriebsmittel- und Personalkosten haben das Konzernergebnis vor Steuern zusätzlich belastet.

Kontakt
Tonkens Agrar AG
Gerrit Tonkens, Vorstand
Welsleber Straße 1, 39171 Sülzetal
Telefon +49 (0) 39205 41 74 – 10 
Telefax +49 (0) 39205 41 74 – 20
E-Mail ir@tonkens-agrar.de 


Ende der Ad-hoc Mitteilung



Ende der Insiderinformation

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tonkens Agrar AG
Welsleber Straße 1
39171 Sülzetal
Deutschland
Telefon: 039205 417410
E-Mail: mail@tonkens-agrar.de
Internet: www.tonkens-agrar.de
ISIN: DE000A1EMHE0
WKN: A1EMHE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900FNWXR2YEUAUM25
EQS News ID: 2421354

 
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2421354  23.10.2026 CET/CEST

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