Tonkens Agrar Aktie
WKN DE: A1EMHE / ISIN: DE000A1EMHE0
|
23.10.2026 14:21:43
EQS-Adhoc: Tonkens Agrar AG: Nach vorläufigen Zahlen sinken Konzernumsatz und -ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartungsgemäß deutlich
|
EQS-Ad-hoc: Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Ad-hoc Mitteilung
Tonkens Agrar AG: Nach vorläufigen Zahlen sinken Konzernumsatz und -ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2025/2026 erwartungsgemäß deutlich
Sülzetal, 23. Oktober 2026 – Nach vorläufigen Zahlen hat die Tonkens Agrar AG (ISIN: DE000A1EMHE0) im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026) bei Konzernumsatzerlösen von rund 17 Mio. EUR (Vj. 18,5 Mio. EUR) ein Konzernergebnis vor Steuern von -2,3 Mio. EUR (Vj. -0,5 Mio. EUR) erwirtschaftet.
Erlösseitig führten niedrige Erzeugerpreise für Milch und der drastische Absatzeinbruch bei losen Kartoffeln zum deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn der Absatz geschälter Ware über die Tochtergesellschaft Börde Vita GmbH ausgeweitet werden konnte, blieben die Erlöse deutlich hinter den Planungen und dem Vorjahr zurück. Zuwächse bei Betriebsmittel- und Personalkosten haben das Konzernergebnis vor Steuern zusätzlich belastet.
Kontakt
Ende der Insiderinformation
23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Tonkens Agrar AG
|Welsleber Straße 1
|39171 Sülzetal
|Deutschland
|Telefon:
|039205 417410
|E-Mail:
|mail@tonkens-agrar.de
|Internet:
|www.tonkens-agrar.de
|ISIN:
|DE000A1EMHE0
|WKN:
|A1EMHE
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900FNWXR2YEUAUM25
|EQS News ID:
|2421354
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2421354 23.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tonkens Agrar AG
Analysen zu Tonkens Agrar AG
Aktien in diesem Artikel
|Tonkens Agrar AG
|7,25
|3,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.