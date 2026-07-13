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13.07.2026 20:23:04

EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für zweites Quartal 2026 übertrifft Markterwartungen

EQS-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für zweites Quartal 2026 übertrifft Markterwartungen

13.07.2026 / 20:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für zweites Quartal 2026 übertrifft Markterwartungen

München, 13. Juli, 2026 – Nach vorläufigen Zahlen erzielte die TRATON GROUP im zweiten Quartal 2026 ein bereinigtes Operatives Ergebnis von 957 Mio. €, was einer bereinigten Operativen Rendite von 8,1 % entspricht. Dies liegt deutlich über der aktuellen Markterwartungen (basierend auf dem aktuellsten Analystenkonsensus).

Die über den Erwartungen liegende Entwicklung war in erster Linie auf International Motors zurückzuführen, wo im zweiten Quartal zusätzliche zollbezogene Forderungen verbucht wurden, die keinen Einfluss auf den Cashflow hatten.

Aufgrund des üblichen saisonalen Verlaufs, bei dem für die zweite Jahreshälfte ein stärkerer Beitrag erwartet wird, lag der Netto-Cashflow von TRATON Operations im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen unter den Markterwartungen.

  Q1 2026
IST		 Q2 2026
Vorläufig		 Konsensus
Q2 2026
TRATON GROUP Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio. €)  582 957 763
TRATON GROUP Operative Rendite (bereinigt) (in %) 5,7 8,1 6,6
International Motors Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio. €) -71 115 -21
International Motors Operative Rendite (bereinigt) (in %) -4,0 5,6 -1,0
TRATON Operations Netto-Cashflow (in Mio. €)  -250 -18 283

Detaillierte Zahlen für das zweite Quartal 2026 und der Halbjahresfinanzbericht werden am 23. Juli 2026 veröffentlicht. Sie werden hier verfügbar sein: https://ir.traton.com/de/publikationen

Der Konsensus mit Stand 10. Juli 2026 ist auf der TRATON Investor Relations Webseite abrufbar unter: https://ir.traton.com/aktie

Die in dieser Meldung genannten Leistungsindikatoren sind im TRATON Geschäftsbericht 2025 auf den Seiten 36 bis 39 definiert.

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

TRATON SE  
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



Ende der Insiderinformation

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
EQS News ID: 2365114

 
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2365114  13.07.2026 CET/CEST

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