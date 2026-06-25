TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750100 / ISIN: DE0007501009

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25.06.2026 12:24:33

EQS-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG passt Zeitplan für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 an neue Terminierung der Branicks Group AG an

EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG passt Zeitplan für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 an neue Terminierung der Branicks Group AG an

25.06.2026 / 12:24 CET/CEST
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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG passt Zeitplan für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 an neue Terminierung der Branicks Group AG an

München, 25.06.2026. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („Gesellschaft“ – WKN 750100 / ISIN DE0007501008) passt den Zeitplan für die Veröffentlichung ihres Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 an eine veränderte Terminplanung bei der Branicks Group AG an.

Nachdem die Branicks Group AG angekündigt hat, ihren Abschluss spätestens am 27. Juli 2026 zu veröffentlichen, beabsichtigt die Gesellschaft nunmehr – in Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer –, den geprüften Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 unmittelbar im Anschluss fertigzustellen. Die Publikation des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 der Gesellschaft wird daher für spätestens den 31. August 2026 angestrebt.
 

Mitteilende Person
Theo Reichert
Vorstandsvorsitzender
Tel: +49 89 381611-0
E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse
Kornelia Kneissl
K2K GmbH
Tel. +49 151 25 310 555
E-Mail: presse@ttl-ag.de



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Maximilianstraße 35C
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 381611-0
Fax: +49 (0)89 3915-92
E-Mail: sekretariat@ttl-ag.de
Internet: www.ttl-ag.de
ISIN: DE0007501009
WKN: 750100
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2353968

 
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2353968  25.06.2026 CET/CEST

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