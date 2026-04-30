TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750100 / ISIN: DE0007501009

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30.04.2026 07:03:35

EQS-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 infolge der Terminverschiebung bei der Branicks Group AG

EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 infolge der Terminverschiebung bei der Branicks Group AG

30.04.2026 / 07:03 CET/CEST
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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 infolge der Terminverschiebung bei der Branicks Group AG

München, 30. April 2026. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („Gesellschaft“ – WKN 750100 / ISIN DE0007501008) hat heute nach interner Prüfung und in Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer beschlossen, die Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu verschieben.

Die Gesellschaft beabsichtigt nunmehr, den geprüften Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 unmittelbar nach der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen durch die Branicks Group AG (angekündigt bis zum 30.06.2026) fertigzustellen und unverzüglich zu publizieren.
 

Mitteilende Person
Theo Reichert
Vorstandsvorsitzender
Tel: +49 89 381611-0
E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse
Kornelia Kneissl
K2K GmbH
Tel. +49 151 25 310 555
E-Mail: presse@ttl-ag.de



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Maximilianstraße 35C
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 381611-0
Fax: +49 (0)89 3915-92
E-Mail: sekretariat@ttl-ag.de
Internet: www.ttl-ag.de
ISIN: DE0007501009
WKN: 750100
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2318490

 
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2318490  30.04.2026 CET/CEST

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