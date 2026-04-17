UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
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17.04.2026 18:03:14
EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: Geringere Konzernergebniserwartung für 2025
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EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg, (die "Gesellschaft") hat heute im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 die Konsolidierung ihrer Beteiligungsgesellschaften weitestgehend abgeschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 ein gegenüber der Prognose im Konzernlagebericht 2024 (10 bis 15 Mio. Euro) geringeres Konzernergebnis vor Steuern* in Höhe von ca. 6,2 Mio. Euro. Die Abweichungen resultieren primär aus Konsolidierungs- und Ergebniseffekten von mehreren Beteiligungsgesellschaften. Beim Ergebnis vor Steuern auf AG-Ebene in Höhe von 6,4 Mio. Euro haben sich gegenüber der Veröffentlichung vom 25. Februar 2026 keine Veränderungen ergeben.
Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2025 ist für Mitte Juni 2026 geplant.
* Das Ergebnis vor Steuern ist definiert im Konzernlagebericht 2024 auf den Seiten 7 und 8, abrufbar unter https://www.umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte/
Mitteilende Person: Dr. Nicole Handschuher, Mitglied des Vorstands
Kontakt:
UmweltBank AG
Dr. Florian Wedlich
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 / 5308 - 1007
E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de
www.umweltbank.de
Ende der Insiderinformation
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UmweltBank Aktiengesellschaft
|Laufertorgraben 6
|90489 Nürnberg
|Deutschland
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|0911 5308-2020
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|hallo@umweltbank.de
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|ISIN:
|DE0005570808
|WKN:
|557080
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|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2310684
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2310684 17.04.2026 CET/CEST
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