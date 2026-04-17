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17.04.2026 18:03:14

EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: Geringere Konzernergebniserwartung für 2025

EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
UmweltBank Aktiengesellschaft: Geringere Konzernergebniserwartung für 2025

17.04.2026 / 18:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg, (die "Gesellschaft") hat heute im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 die Konsolidierung ihrer Beteiligungsgesellschaften weitestgehend abgeschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 ein gegenüber der Prognose im Konzernlagebericht 2024 (10 bis 15 Mio. Euro) geringeres Konzernergebnis vor Steuern* in Höhe von ca. 6,2 Mio. Euro. Die Abweichungen resultieren primär aus Konsolidierungs- und Ergebniseffekten von mehreren Beteiligungsgesellschaften. Beim Ergebnis vor Steuern auf AG-Ebene in Höhe von 6,4 Mio. Euro haben sich gegenüber der Veröffentlichung vom 25. Februar 2026 keine Veränderungen ergeben.

Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2025 ist für Mitte Juni 2026 geplant.

* Das Ergebnis vor Steuern ist definiert im Konzernlagebericht 2024 auf den Seiten 7 und 8, abrufbar unter https://www.umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte/

Mitteilende Person: Dr. Nicole Handschuher, Mitglied des Vorstands

 


Kontakt:
UmweltBank AG
Dr. Florian Wedlich
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 / 5308 - 1007
E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de
www.umweltbank.de


Ende der Insiderinformation

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Telefon: 0911 5308-2020
Fax: 0911 5308-129
E-Mail: hallo@umweltbank.de
Internet: www.umweltbank.de
ISIN: DE0005570808
WKN: 557080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2310684

 
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2310684  17.04.2026 CET/CEST

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