UmweltBank Aktie

UmweltBank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808

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12.06.2026 10:53:34

EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank Aktiengesellschaft: Vorläufiges Konzernergebnis 2025 – Prognoseabweichung aufgrund Verschiebung zwischen Vor- und Nachsteuerergebnis

EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank Aktiengesellschaft: Vorläufiges Konzernergebnis 2025 – Prognoseabweichung aufgrund Verschiebung zwischen Vor- und Nachsteuerergebnis

12.06.2026 / 10:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg, (die "Gesellschaft") hat heute die Aufstellung des Konzernabschlusses über das Geschäftsjahr 2025 finalisiert. Das Konzernergebnis vor Steuern* beträgt demnach auf Grundlage noch nicht testierter Zahlen rund 3,2 Mio. Euro. Es liegt damit unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose von ca. 6,2 Mio. Euro. Grund für die Abweichung ist, dass ein Ertrag aus latenten Steuern entgegen der bisherigen Annahme der Gesellschaft nicht im Konzernergebnis vor Steuern, sondern erst im Konzernjahresüberschuss zu berücksichtigen ist. Der Konzernjahresüberschuss wird hierdurch nicht verändert und beträgt rund 12,3 Mio. Euro.

 

Das Ergebnis vor Steuern auf AG-Ebene in Höhe von 6,4 Mio. Euro ist von dem Effekt nicht betroffen und bleibt – ebenso wie der Jahresüberschuss auf AG-Ebene in Höhe von 14,3 Mio. Euro – unverändert. Der Jahresabschluss der AG wurde vom Abschlussprüfer testiert.

 

Die Erteilung des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Veröffentlichung des gebilligten Konzernabschlusses ist für Ende Juni geplant.

 

* Das Ergebnis vor Steuern ist definiert im Konzernlagebericht 2024 auf den Seiten 7 und 8, abrufbar unter https://www.umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte

 

Mitteilende Person: Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher


Kontakt:
UmweltBank AG
Dr. Florian Wedlich
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 / 5308 - 1007
E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de
www.umweltbank.de


Ende der Insiderinformation

12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Telefon: 0911 5308-2020
Fax: 0911 5308-129
E-Mail: hallo@umweltbank.de
Internet: www.umweltbank.de
ISIN: DE0005570808
WKN: 557080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2345142

 
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2345142  12.06.2026 CET/CEST

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