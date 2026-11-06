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06.11.2026 09:58:23

EQS-Adhoc: Uniper SE legt Dividendenpolitik fest

EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Dividenden
Uniper SE legt Dividendenpolitik fest

06.11.2026 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Uniper legt seine Dividendenpolitik fest, die mittelfristig für Dividendenzahlungen zwei Komponenten vorsieht: 

  • Ziel einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7% 
  • Eine Basisdividende von EUR 300 Mio.  

In Übereinstimmung mit dieser Dividendenpolitik beabsichtigt Uniper der Hauptversammlung 2027 eine Dividende von EUR 321 Mio. (EUR 0,77/Aktie) für das Geschäftsjahr 2026 vorzuschlagen, vorbehaltlich eines entsprechenden finalen handelsrechtlichen Bilanzgewinns der Uniper SE sowie der Zustimmung der Aktionäre. Dies entspräche einer Steigerung um 7% gegenüber der für das Geschäftsjahr 2025 gezahlten Dividende von EUR 300 Mio. (EUR 0,72/Aktie).


Kontakt:
Mitteilende Person:
Tina Hinz
General Counsel and Chief Compliance Officer
Legal & Compliance
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf

Kontakt für Investoren und Analysten:
Sebastian Veit
Executive Vice President
Investor Relations
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 151 55049337
E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:
Birgit Korte
Senior Vice President
Corporate Communication
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
E-Mail press@uniper.energy


Ende der Insiderinformation

06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 73275 0
Fax: +49 211 4579 2022
E-Mail: info@uniper.energy
Internet: www.uniper.energy
ISIN: DE000UNSE026, DE000UNSE1N3
WKN: UNSE02 , UNSE1V
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300UXRTWGIBZQ4J67
EQS News ID: 2429926

 
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2429926  06.11.2026 CET/CEST

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