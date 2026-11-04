Uniper Aktie
WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026
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04.11.2026 13:57:13
EQS-Adhoc: Uniper SE: Raises 2026 Adjusted Net Income outlook
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EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Key word(s): Forecast / Full year
Uniper raises its 2026 Adjusted Net Income outlook by €50 million to a range of €550 and €650 million, compared to €500–600 million previously. The outlook for the Adjusted EBITDA remains unchanged between €1,100-1,300 million.
The revision is based on preliminary, unaudited nine-month results: Adjusted EBITDA of €1,024 million (prior year: EUR 641 million) and Adjusted Net Income of €579 million (prior year: €268 million).
The key figures used are explained in the Uniper SE annual report.
All published figures and statements remain preliminary and unaudited. As announced, detailed results for the first nine months of 2026 will be published on 10 November 2026.
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End of Inside Information
04-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Uniper SE
|Holzstraße 6
|40221 Dusseldorf
|Germany
|Phone:
|+49 211 73275 0
|Fax:
|+49 211 4579 2022
|E-mail:
|info@uniper.energy
|Internet:
|www.uniper.energy
|ISIN:
|DE000UNSE026, DE000UNSE1N3
|WKN:
|UNSE02 , UNSE1V
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UXRTWGIBZQ4J67
|EQS News ID:
|2428386
|End of Announcement
|EQS News Service
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2428386 04-Nov-2026 CET/CEST
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