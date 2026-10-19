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19.10.2026 13:20:33

EQS-Adhoc: United Labels AG: Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Sonstiges
United Labels AG: Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026

19.10.2026 / 13:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 19. Oktober 2026
ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC
 

United Labels AG: Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026

Münster, den 19. Oktober 2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 26. August 2026 gewählte Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, der Gesellschaft mitgeteilt hat, dass sie nicht als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 zur Verfügung steht.

Die Gesellschaft wird nun prüfen, auf welchem Wege ein neuer Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt wird.

 

Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Investor Relations & Finanzmedien:

Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, T +49 2983 908121, M +49 170 2939080, meister@meisterconsult.com



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Deutschland
Telefon: +49 (0)25 132 21-0
E-Mail: info@unitedlabels.com
Internet: www.unitedlabels.com
ISIN: DE0005489561
WKN: 548956
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299000WCG41FM5SV917
EQS News ID: 2418082

 
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2418082  19.10.2026 CET/CEST

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