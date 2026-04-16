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16.04.2026 15:18:24

EQS-Adhoc: United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

16.04.2026 / 15:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 16. April 2026
ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC

 

United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

 

Münster, 16.04.2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt hiermit bekannt, dass die ursprünglich für April 2026 vorgesehene Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschoben werden muss. Grund für die Verschiebung sind stark eingeschränkte personelle Ressourcen im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daher musste der Vorstand heute feststellen, dass der geplante Veröffentlichungszeitpunkt nicht mehr realistisch ist 

Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist nun spätestens bis zum 10.06.2026 vorgesehen. Die Gesellschaft wird auch entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen im Wege einer Vorabbekanntmachung gemäß §§ 114, 117 WpHG informieren, sobald der genaue Zeitpunkt feststeht.

 

Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erfolgen dann mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

 

Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Investor Relations & Finanzmedien:

Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, T +49 2983 908121, M +49 170 2939080, meister@meisterconsult.com



Ende der Insiderinformation

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Deutschland
Telefon: +49 (0)25 132 21-0
E-Mail: info@unitedlabels.com
Internet: www.unitedlabels.com
ISIN: DE0005489561
WKN: 548956
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309900

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2309900  16.04.2026 CET/CEST

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