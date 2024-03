EQS-Adhoc: USU Software AG: Einzug von eigenen Aktien

EQS-Ad-hoc: USU Software AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

USU Software AG: Einzug von eigenen Aktien



26.03.2024 / 10:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





E-Mail: thomas.gerick@usu.com Der Vorstand der USU Software AG hat heute unter Ausnutzung der Ermächtigung vom 26.06.2020 beschlossen, sämtliche von der Gesellschaft gehaltene 487.286 Stück eigenen Aktien, einzuziehen. Das Grundkapital der Gesellschaft bleibt dabei unverändert erhalten. Die eingezogenen Aktien entsprechen ca. 4,6 % der ausgegebenen Aktien.Nach wirksamer Einziehung wird das Grundkapital unverändert EUR 10.523.770 betragen und in 10.036.484 Stückaktien eingeteilt sein. Jede Aktie hat nach der Einziehung einen anteiligen Betrag am Grundkapital von ca. EUR 1,048.Die Gesellschaft hält nach der Einziehung keine eigenen Aktien mehr.Die technische Abwicklung des Einzugs der Aktien wird unverzüglich umgesetzt werden.Kontakt:USU Software AGInvestor RelationsFalk SorgeSpitalhofD-71696 MöglingenTel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108E-Mail: falk.sorge@usu.comUSU Software AGCorporate CommunicationsDr. Thomas GerickTel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909E-Mail: thomas.gerick@usu.com



Ende der Insiderinformation

26.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com