EQS-Adhoc: VAMEVA SE: Planung einer Verschmelzung mit der MABEWO AG, Schweiz

EQS-Ad-hoc: VAMEVA SE / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

VAMEVA SE: Planung einer Verschmelzung mit der MABEWO AG, Schweiz



16.05.2023 / 16:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



VAMEVA SE: Planung einer Verschmelzung mit der MABEWO AG, Schweiz VAMEVA SE, Luxemburg ISIN: DE000A3C5554 16. Mai 2023 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Der Board of Directors der VAMEVA SE, Luxemburg, teilt mit, dass die VAMEVA SE beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb der MABEWO AG, Küssnacht/Rigi, Schweiz, durch eine grenzüberschreitende Verschmelzung aufzunehmen. Dies steht unter dem Vorbehalt, die wirtschaftlichen Details festzulegen, der Umsetzung der notwendigen Dokumentation und insbesondere der Zustimmung der jeweiligen Gesellschafterversammlungen; dies soll so schnell wie möglich angegangen werden. Die MABEWO AG ist im Bereich der Herstellung und des Verkaufs von technischen Einrichtungen für das Indoor-Farming tätig. Im Vorfeld soll die VAMEVA SE noch in eine AG nach Luxemburger Recht umgewandelt werden und die Satzung insbesondere auch im Hinblick auf genehmigtes Kapital angepasst werden. *** Mitteilende Person: Jörg Trübl, Mitglied des Verwaltungsrats



Ende der Insiderinformation

16.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com