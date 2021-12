EQS-Adhoc: Veränderung im Verwaltungsrat der Forbo Holding AG

Baar, 20. Dezember 2021

Austritt aus dem Verwaltungsrat

Dr. Reto Müller wird sich nach 11 Jahren Zugehörigkeit an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 2022 nicht mehr für die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats zur Verfügung stellen. Er gehört dem Gremium seit 2011 an und ist Mitglied des Audit- und Finanzausschusses.

«Im Namen des Verwaltungsrats der Forbo Holding AG danke ich Dr. Reto Müller für seinen sehr geschätzten und kompetenten Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Er hat in dieser Zeit seine breite internationale Erfahrung und sein vertieftes Industrie-Know-how erfolgreich eingebracht. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute», sagt This E. Schneider, Exekutiver Verwaltungsratspräsident.

Zuwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG wird der Generalversammlung vom 1. April 2022 Dr. Eveline Saupper und Jens Fankhänel neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen.

Dr. Eveline Saupper, Schweizer Staatsbürgerin, ist professionelle Verwaltungsrätin. Nach Stationen bei Peat Marwick Mitchell (heute KPMG) und Baker McKenzie, Zürich und Chicago, war sie Mitarbeiterin und ab 1994 bis 2014 Partnerin in der Anwaltskanzlei Homburger in Zürich. Als Partnerin war sie zudem in verschiedenen Managementfunktionen in den Bereichen IT, Finanzen und Human Resources tätig. Sie studierte Recht an der Universität St. Gallen, schloss ihr Studium als lic. iur. ab, promovierte zum Dr. iur. und erwarb das Zürcher Anwaltspatent. Sie ist zudem diplomierte Steuerexpertin.

Jens Fankhänel, deutscher Staatsbürger, ist CEO der Kardex-Gruppe. Nach mehreren Jahren in der internationalen Beratung und Projektleitung ist er seit 2002 in verschiedenen Managementfunktionen in Industrieunternehmen tätig, die Lösungen für Intralogistik und automatisierten Materialfluss anbieten. Seit 2011 ist er bei Kardex und hat seit 2016 die Verantwortung als CEO der Kardex-Gruppe. Er verfügt über ein grosses Wissen in der Digitalisierung, in der Strategieumsetzung und in der Führung internationaler, technischer Unternehmen. Sein Studium schloss er als Dipl.-Ing. Elektrotechnik/Vertiefung Automatisierungstechnik und technische Kybernetik an der Universität in Chemnitz ab.