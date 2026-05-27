EQS-Adhoc: Verbio SE: Verbio erhöht EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 erneut

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Verbio SE: Verbio erhöht EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 erneut



27.05.2026 / 16:37 CET/CEST

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Verbio erhöht EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 erneut

Leipzig, 27. Mai 2026 – Die Verbio SE erhöht vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufes sowie des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreisniveaus die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Der Vorstand erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Größenordnung von EUR 160 Mio. bis EUR 180 Mio. (zuvor: oberes Ende der Erwartungsspanne von EUR 100 Mio. bis EUR 140 Mio.).

Die Anhebung der EBITDA-Prognose resultiert aus der positiven Geschäftsentwicklung, maßgeblich unterstützt durch ein attraktives Ethanolmarktumfeld mit starken Margen. Zudem erwartet der Vorstand nach eingehender Prüfung eine Wertaufholung in Höhe von unter EUR 20 Mio. bei den Vorräten im Zusammenhang mit THG-Quoten, die aufgrund einer politischen Entscheidung erst im THG-Quotenjahr 2027 eingesetzt werden können. Die Wertaufholung ist begrenzt auf die ursprünglichen Herstellungskosten.

Die Prognose ist mit einer Spanne formuliert, da das geopolitische Umfeld weiterhin dynamisch ist.

Es wird weiterhin erwartet, dass sich die Nettofinanzverschuldung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 auf unter EUR 140 Mio. reduziert.

Die Geschäftszahlen des Geschäftsjahres 2025/2026 werden im Geschäftsbericht zum 30. Juni 2026 am 24. September 2026 veröffentlicht.



Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigen wir ca. 1.400 Mitarbeitende. Unser Leitsatz „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Wir verbinden globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg. Klimaschutz ist für uns Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, indem wir lokal verfügbare Biomasse in erneuerbare Energieträger und nachhaltige Chemikalien umwandeln. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland.



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können unter anderem die Veränderung der Finanz- und Vermögenslage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt Verbio eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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