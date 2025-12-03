Verbund Aktie

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

03.12.2025 18:55:33

EQS-Adhoc: VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025 vor

EQS-Ad-hoc: Verbund AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen
VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025 vor

03.12.2025 / 18:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der VERBUND AG hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025, zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 € pro Aktie vorzuschlagen. Die Sonderdividende entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 400 Mio. € und unterstützt eine aktionärsorientierte Kapitalallokation.   

Die Ausschüttung der Dividenden erfolgt vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und der Beschlussfassung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2026.

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com


Ende der Insiderinformation

03.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2240008

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240008  03.12.2025 CET/CEST

