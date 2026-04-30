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30.04.2026 15:45:54

EQS-Adhoc: Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025 aufgrund weiterhin andauernder Jahresabschlussprüfung

EQS-Ad-hoc: CERDIOS SE / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025 aufgrund weiterhin andauernder Jahresabschlussprüfung

30.04.2026 / 15:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025 aufgrund weiterhin andauernder Jahresabschlussprüfung


Vaduz, 30. April 2026 – Die CERDIOS SE gibt bekannt das die Prüfungshandlungen für den Jahresabschluss 2025 bisher noch nicht vollständig abgeschlossen werden können. Grund hierfür ist die Klärung offener Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Notierung einer Liechtensteiner Gesellschaft im regulierten Markt in Deutschland.

Die Gesellschaft geht aus heutiger Sicht davon aus, dass eine Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025 spätestens bis zum 30. Juni 2026 erfolgt.
 
Weitere Informationen:
CERDIOS SE
Investor Relations
info@cerdios.li

 



Ende der Insiderinformation

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CERDIOS SE
Neugasse 17
9490 Vaduz
Liechtenstein
E-Mail: info@cerdios.li
Internet: www.cerdios.li
ISIN: LI1358444548
WKN: A40G3Q
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart; Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID: 2319402

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319402  30.04.2026 CET/CEST

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