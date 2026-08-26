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26.08.2026 14:40:33

EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026

EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026

26.08.2026 / 14:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Vidinext AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 zusammen mit der Revision festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,4 Mio. ausweisen muss. Dieser Verlust resultiert aus einem Rückgang der Einnahmen einiger traditioneller Medienkanäle aufgrund von Marktschrumpfung, veränderten Verbraucherpräferenzen und Kosten für die Entwicklung neuer Plattformen.

Kontakt:
E-mail: info@vidinext.com
Vidinext AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30


Ende der Insiderinformation

26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41-41-7662530
E-Mail: info@vidinext.com
Internet: http://www.vidinext.com
ISIN: CH0557519201
WKN: A2QQQU
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
LEI Code: 967600H8653W4XPTPE22
EQS News ID: 2389008

 
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2389008  26.08.2026 CET/CEST

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