tmc Content Group Aktie
WKN DE: A2QQQU / ISIN: CH0557519201
|
26.08.2026 14:40:33
EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026
|
EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Die Vidinext AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 zusammen mit der Revision festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,4 Mio. ausweisen muss. Dieser Verlust resultiert aus einem Rückgang der Einnahmen einiger traditioneller Medienkanäle aufgrund von Marktschrumpfung, veränderten Verbraucherpräferenzen und Kosten für die Entwicklung neuer Plattformen.
Kontakt:
E-mail: info@vidinext.com
Vidinext AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30
Ende der Insiderinformation
26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIDINEXT AG
|Poststrasse 24
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41-41-7662530
|E-Mail:
|info@vidinext.com
|Internet:
|http://www.vidinext.com
|ISIN:
|CH0557519201
|WKN:
|A2QQQU
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
|LEI Code:
|967600H8653W4XPTPE22
|EQS News ID:
|2389008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389008 26.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu tmc Content Group AG
Analysen zu tmc Content Group AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|tmc Content Group AG
|0,16
|60,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.