tmc Content Group Aktie
WKN DE: A2QQQU / ISIN: CH0557519201
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14.04.2026 10:50:53
EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025
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EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Die VIDINEXT AG hat bei der Erstellung des Jahresberichts 2025 festgestellt, dass sie für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Verlust von ca. EUR 1 Mio. ausweisen muss, dies als Folge von zwei Haupttreibern:
- Höhere Kosten für Entwicklung
- Restrukturierungskosten
Der EBITDA der Gruppe ist positiv.
Kontakt:
E-mail: info@vidinext.com
VIDINEXT AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30
Ende der Insiderinformation
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIDINEXT AG
|Poststrasse 24
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41-41-7662530
|E-Mail:
|info@vidinext.com
|Internet:
|http://www.vidinext.com
|ISIN:
|CH0557519201
|WKN:
|A2QQQU
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
|EQS News ID:
|2307982
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2307982 14.04.2026 CET/CEST
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