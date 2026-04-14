tmc Content Group Aktie

tmc Content Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQQU / ISIN: CH0557519201

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 10:50:53

EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025

14.04.2026 / 10:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die VIDINEXT AG hat bei der Erstellung des Jahresberichts 2025 festgestellt, dass sie für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Verlust von ca. EUR 1 Mio. ausweisen muss, dies als Folge von zwei Haupttreibern: 

- Höhere Kosten für Entwicklung
- Restrukturierungskosten
 
Der EBITDA der Gruppe ist positiv.

Kontakt:
E-mail: info@vidinext.com
VIDINEXT AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30


Ende der Insiderinformation

14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41-41-7662530
E-Mail: info@vidinext.com
Internet: http://www.vidinext.com
ISIN: CH0557519201
WKN: A2QQQU
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID: 2307982

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2307982  14.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu tmc Content Group AG

mehr Nachrichten