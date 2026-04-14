EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025

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VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025



14.04.2026 / 10:50 CET/CEST

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Die VIDINEXT AG hat bei der Erstellung des Jahresberichts 2025 festgestellt, dass sie für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Verlust von ca. EUR 1 Mio. ausweisen muss, dies als Folge von zwei Haupttreibern:



- Höhere Kosten für Entwicklung

- Restrukturierungskosten



Der EBITDA der Gruppe ist positiv.



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