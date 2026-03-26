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26.03.2026 11:03:04

EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Vermarktungsvertrag mit Telekom Deutschland GmbH

EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
VIDINEXT AG: Vermarktungsvertrag mit Telekom Deutschland GmbH

26.03.2026 / 11:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Vidinext AG („Vidinext“) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft tmc Content Group GmbH („tmc“) mit der Telekom Deutschland GmbH einen Vermarktungsvertrag über die Verbreitung digitaler Inhalte über die MagentaTV-Plattform der Telekom Deutschland abgeschlossen hat.
 
Im Rahmen der Vereinbarung wird tmc ein spezielles Inhaltsangebot im Bereich ‚Erwachsenenunterhaltung‘ über eine Android-TV-Anwendung und eine begleitende Website betreiben und vertreiben. Die Vereinbarung basiert auf einer Umsatzbeteiligung. Die anfängliche Laufzeit beträgt zwei Jahre mit Verlängerungsoptionen.
 
Die Vereinbarung spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Vidinext in seine Kerntechnologieplattform wider, die eine wachsende Palette von B2B- und B2C-Produkten unterstützt, darunter Android-TV-Anwendungen, proprietäre Streaming-Plattformen und traditionelle Mediendienste.
Kontakt:
E-mail: info@vidinext.com
VIDINEXT AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30


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26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41-41-7662530
E-Mail: info@vidinext.com
Internet: http://www.vidinext.com
ISIN: CH0557519201
WKN: A2QQQU
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
EQS News ID: 2298392

 
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2298392  26.03.2026 CET/CEST

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