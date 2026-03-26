EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Vermarktungsvertrag mit Telekom Deutschland GmbH

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VIDINEXT AG: Vermarktungsvertrag mit Telekom Deutschland GmbH



26.03.2026 / 11:03 CET/CEST

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Die Vidinext AG („Vidinext“) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft tmc Content Group GmbH („tmc“) mit der Telekom Deutschland GmbH einen Vermarktungsvertrag über die Verbreitung digitaler Inhalte über die MagentaTV-Plattform der Telekom Deutschland abgeschlossen hat.



Im Rahmen der Vereinbarung wird tmc ein spezielles Inhaltsangebot im Bereich ‚Erwachsenenunterhaltung‘ über eine Android -TV-Anwendung und eine begleitende Website betreiben und vertreiben. Die Vereinbarung basiert auf einer Umsatzbeteiligung. Die anfängliche Laufzeit beträgt zwei Jahre mit Verlängerungsoptionen.



Die Vereinbarung spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Vidinext in seine Kerntechnologieplattform wider, die eine wachsende Palette von B2B- und B2C-Produkten unterstützt, darunter Android-TV-Anwendungen, proprietäre Streaming-Plattformen und traditionelle Mediendienste.

Kontakt:

E-mail: info@vidinext.com

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Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30 Kontakt:E-mail: info@vidinext.comVIDINEXT AGPoststrasse 24P.O. Box 1546CH-6300 ZugSwitzerlandTel: +41 41 766 25 30



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