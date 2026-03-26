tmc Content Group Aktie
WKN DE: A2QQQU / ISIN: CH0557519201
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26.03.2026 11:03:04
EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Vermarktungsvertrag mit Telekom Deutschland GmbH
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EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Die Vidinext AG („Vidinext“) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft tmc Content Group GmbH („tmc“) mit der Telekom Deutschland GmbH einen Vermarktungsvertrag über die Verbreitung digitaler Inhalte über die MagentaTV-Plattform der Telekom Deutschland abgeschlossen hat.
Im Rahmen der Vereinbarung wird tmc ein spezielles Inhaltsangebot im Bereich ‚Erwachsenenunterhaltung‘ über eine Android-TV-Anwendung und eine begleitende Website betreiben und vertreiben. Die Vereinbarung basiert auf einer Umsatzbeteiligung. Die anfängliche Laufzeit beträgt zwei Jahre mit Verlängerungsoptionen.
Die Vereinbarung spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Vidinext in seine Kerntechnologieplattform wider, die eine wachsende Palette von B2B- und B2C-Produkten unterstützt, darunter Android-TV-Anwendungen, proprietäre Streaming-Plattformen und traditionelle Mediendienste.
Kontakt:
E-mail: info@vidinext.com
VIDINEXT AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30
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|Sprache:
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|CH0557519201
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|EQS News ID:
|2298392
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