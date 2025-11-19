Vienna Insurance Aktie

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

19.11.2025 12:19:14

EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2025

19.11.2025 / 12:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Auf Basis des herausragenden Q1-Q3 Konzernergebnisses vor Steuern in der Höhe von rund 873 Mio. Euro (mehr als plus 30 % im Vorjahresvergleich) erwartet die Vienna Insurance Group (VIG) ein Konzernjahresergebnis vor Steuern, das über der bisher kommunizierten Bandbreite von 950 Mio. bis 1 Mrd. Euro liegen wird.

Das Management der VIG erhöht somit die erwartete Bandbreite für das Konzernjahresergebnis vor Steuern 2025 auf 1,10 Mrd. bis 1,15 Mrd. Euro.

Die Veröffentlichung des Updates zum 1.-3. Quartal 2025 findet wie geplant am 25. November 2025 statt.



Ende der Insiderinformation

19.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Telefon: +43(0)50 390-22000
Fax: +43(0)50 390 99-22000
E-Mail: info@vig.com
Internet: www.group.vig
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Indizes: Wiener Börse (ATX), Prager Börse (PX)
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2232616

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232616  19.11.2025 CET/CEST

