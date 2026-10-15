EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Vienna Insurance GROUP AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

VIENNA INSURANCE GROUP: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2026



15.10.2026 / 13:29 CET/CEST

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Auf Basis der über den bisherigen Erwartungen liegenden positiven Geschäftsentwicklung sowie der erstmals vorliegenden Einschätzung des Ergebnisbeitrags der NÜRNBERGER-Gruppe für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Konzernjahresergebnis vor Steuern, das über der bisher kommunizierten Bandbreite liegen wird.



Das Management der VIG erhöht daher die erwartete Bandbreite für das Konzernjahresergebnis vor Steuern 2026 auf 1,35 Mrd. bis 1,40 Mrd. Euro.



Die Veröffentlichung des Updates zum 1.-3. Quartal 2026 findet wie geplant am 26. November 2026.





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