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18.09.2026 17:49:03

EQS-Adhoc: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Villeroy & Boch passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

EQS-Ad-hoc: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Villeroy & Boch passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

18.09.2026 / 17:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Villeroy & Boch passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Mettlach, 18.09.2026 – Der Vorstand der Villeroy & Boch AG hat heute beschlossen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen.
Die länger als erwartet andauernden geopolitischen Spannungen und die daraus resultierende anhaltende allgemeine Konjunkturschwäche haben im 3. Quartal 2026 zu einer nicht zufriedenstellenden Umsatzentwicklung geführt und wirken sich entsprechend auf den Ausblick für das restliche Geschäftsjahr aus. Vor diesem Hintergrund erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2026 nun einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr im höheren einstelligen Prozentbereich sowie ein operatives EBIT von 50 bis 56 Mio. €. Bisher war von einem Konzernumsatzrückgang im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sowie einem operativen EBIT von 75 Mio. € ausgegangen worden. Die erwartete rollierende operative Nettovermögensrendite reduziert sich entsprechend von 8,5 % - 10 % auf nunmehr 5,5 % - 6,5 %. Die operativen Investitionen werden im laufenden Geschäftsjahr rund 40 Mio. € betragen.
Vor diesem Hintergrund konkretisiert der Vorstand die bisherige Dividendenpolitik dahingehend, dass nicht mehr als der Konzernjahresüberschuss ausgeschüttet wird. In jedem Fall wird die Zahlung der Mindestdividende vorgeschlagen.
Der Zwischenbericht zum 3. Quartal 2026 wird planmäßig am 27. Oktober 2026 veröffentlicht und weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung in beiden Unternehmensbereichen enthalten.

Ihr Presse-Kontakt:
Melanie Schnitzler
Director Corporate Communications
Tel: +49 (0) 151 23 54 75 55
E-Mail: schnitzler.melanie@villeroy-boch.com

Ihr Investor Relations-Kontakt:
Susanne Reiter
Director Corporate Treasury and Investor Relations
Tel: +49 (0) 68 64 81 12 27  
E-Mail: reiter.susanne@villeroy-boch.com
 


Ende der Insiderinformation

18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Telefon: +49 (0)6864 81-0
E-Mail: information@villeroy-boch.com
Internet: www.villeroy-boch.de
ISIN: DE0007657231, DE0007657207
WKN: 765723
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NK4WP5QSWI8X50
EQS News ID: 2401742

 
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2401742  18.09.2026 CET/CEST

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