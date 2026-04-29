Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
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29.04.2026 17:08:03
EQS-Adhoc: VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt
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EQS-Ad-hoc: Vincorion SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 31. März 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 69,0 Mio. € im ersten Quartal 2026, was einem Anstieg von 40,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (49,3 Mio. €) entspricht.
Diese positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal ist in erster Linie auf eine gleichmäßigere Verteilung der Umsätze im Jahresverlauf sowie Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.
Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge (wie auf der Unternehmenswebsite definiert) zwischen 18 % und 19 %.
VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai 2026 veröffentlichen.
Kontakt:
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany
Anneke Hoijtink (IR)
ir@vincorion.com
Frederike Gasa (PR)
media@vincorion.com
Ende der Insiderinformation
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Telefon:
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|E-Mail:
|ir@vincorion.com
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2318226
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