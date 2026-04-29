Vincorion Aktie

Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 17:08:03

EQS-Adhoc: VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

EQS-Ad-hoc: Vincorion SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

29.04.2026 / 17:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 31. März 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 69,0 Mio. € im ersten Quartal 2026, was einem Anstieg von 40,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (49,3 Mio. €) entspricht.

Diese positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal ist in erster Linie auf eine gleichmäßigere Verteilung der Umsätze im Jahresverlauf sowie Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.
Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge (wie auf der Unternehmenswebsite definiert) zwischen 18 % und 19 %.

VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai 2026 veröffentlichen.
Kontakt:
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany

Anneke Hoijtink (IR)
ir@vincorion.com

Frederike Gasa (PR)
media@vincorion.com


Ende der Insiderinformation

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 4103 60-0
E-Mail: ir@vincorion.com
Internet: https://vincorion.com
ISIN: DE000VNC0014
WKN: VNC001
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2318226

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318226  29.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vincorion

mehr Nachrichten