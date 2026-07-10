Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
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10.07.2026 10:13:34
EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt
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EQS-Ad-hoc: Vincorion SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 30. Juni 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 81,2 Mio. € im zweiten Quartal 2026; dies entspricht einem Anstieg von 44,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (56,2 Mio. €). Bezogen auf das Halbjahr erhöhte sich der Konzernumsatz damit von 105,5 Mio. € um 42,4 % auf 150,2 Mio. €.
Dieser Anstieg im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr ist in erster Linie auf eine erfolgreiche Entwicklung der Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.
Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 18 % und 19 %.
VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Halbjahr am 13. August 2026 veröffentlichen.
Kontakt:
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany
ir@vincorion.com
Felix Zander (IR)
felix.zander@vincorion.com
T +494103602431
Ende der Insiderinformation
10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
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|ir@vincorion.com
|Internet:
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|ISIN:
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|Indizes:
|SDAX
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2363786
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2363786 10.07.2026 CET/CEST
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