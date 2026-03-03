Viromed Medical Aktie

Viromed Medical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7

03.03.2026 17:45:33

EQS-Adhoc: Viromed Medical AG unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH 

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Viromed Medical AG unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH 

03.03.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viromed Medical AG unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH 

Rellingen, 3. März 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat heute eine Absichtserklärung zum Erwerb sämtlicher Geschäftsaanteile der relyon plasma GmbH mit Sitz in Regensburg („relyon“) unterzeichnet. Die Höhe des Kaufpreises ist derzeit Gegenstand der Verhandlungen, wird sich aber nach Einschätzung von Viromed im unteren bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen. Der Abschluss des entsprechenden Anteilskaufvertrags wie auch der Vollzug der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet und wird unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung sowie der Erfu¨llung u¨blicher Vollzugsbedingungen stehen.

relyon ist ein Tochterunternehmen der TDK Electronics AG und zählt zu den technologisch führenden Anbietern im Bereich der atmosphärischen Plasmatechnologie. reylon entwickelt modulare Systeme sowie kundenspezifische OEM-Komponenten für industrielle und medizinische Anwendungen und verfügt über ein umfangreiches internationales Patentportfolio im Bereich der Plasmatechnologie. In den vergangenen Jahren hat Viromed gemeinsam mit relyon die Kaltplasma-Medizinprodukte der Produktfamilien ViroCAP® und PulmoPlas® entwickelt. Zudem übernimmt relyon derzeit die Produktion dieser Systeme im Auftrag von Viromed.

Mit der geplanten Akquisition baut Viromed seine Wertschöpfungskette aus und gewinnt darüber hinaus direkten Zugriff auf das vorhandene Know-how von reylon.

 

Mitteilende Person:

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG


Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Ende der Insiderinformation

03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2284950

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2284950  03.03.2026 CET/CEST

