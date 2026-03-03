Viromed Medical Aktie
WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7
|
03.03.2026 17:45:33
EQS-Adhoc: Viromed Medical AG unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH
|
EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Viromed Medical AG unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der relyon plasma GmbH
Rellingen, 3. März 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat heute eine Absichtserklärung zum Erwerb sämtlicher Geschäftsaanteile der relyon plasma GmbH mit Sitz in Regensburg („relyon“) unterzeichnet. Die Höhe des Kaufpreises ist derzeit Gegenstand der Verhandlungen, wird sich aber nach Einschätzung von Viromed im unteren bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen. Der Abschluss des entsprechenden Anteilskaufvertrags wie auch der Vollzug der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet und wird unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung sowie der Erfu¨llung u¨blicher Vollzugsbedingungen stehen.
relyon ist ein Tochterunternehmen der TDK Electronics AG und zählt zu den technologisch führenden Anbietern im Bereich der atmosphärischen Plasmatechnologie. reylon entwickelt modulare Systeme sowie kundenspezifische OEM-Komponenten für industrielle und medizinische Anwendungen und verfügt über ein umfangreiches internationales Patentportfolio im Bereich der Plasmatechnologie. In den vergangenen Jahren hat Viromed gemeinsam mit relyon die Kaltplasma-Medizinprodukte der Produktfamilien ViroCAP® und PulmoPlas® entwickelt. Zudem übernimmt relyon derzeit die Produktion dieser Systeme im Auftrag von Viromed.
Mit der geplanten Akquisition baut Viromed seine Wertschöpfungskette aus und gewinnt darüber hinaus direkten Zugriff auf das vorhandene Know-how von reylon.
Mitteilende Person:
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Ende der Insiderinformation
