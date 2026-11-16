Viromed Medical Aktie

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WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7

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16.11.2026 17:57:13

EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Veränderungen im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Viromed Medical AG: Veränderungen im Vorstand

16.11.2026 / 17:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viromed Medical AG: Veränderungen im Vorstand

Rellingen, 16. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7) hat heute beschlossen, Christian Strauch zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Herr Strauch übernimmt das Amt mit heutiger Wirkung und einer Laufzeit von knapp drei Jahren bis zum Ablauf des 31. Oktober 2029. Christian Strauch verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Aufbau sowie in der Skalierung von Unternehmen im Gesundheitssektor.

Zugleich hat Uwe Perbandt, Gründer der Viromed Medical AG, heute sein Vorstandamt zum Ablauf des 31. Dezember 2026 aus persönlichen Gründen niedergelegt.

 

Mitteilende Person:

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171
EQS News ID: 2436132

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2436132  16.11.2026 CET/CEST

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