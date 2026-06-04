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04.06.2026 17:57:24

EQS-Adhoc: Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags

EQS-Ad-hoc: Viscom SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags

04.06.2026 / 17:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags

Hannover, 4. Juni 2026 – Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Jahresprognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 an. Hintergrund ist der Erhalt eines Großauftrags aus dem Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Auftragseingang in einer Bandbreite von 90 bis 100 Mio. € (zuvor: 80 bis 90 Mio. €). Der Auftrag wird im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam. Daher bleiben die Jahresprognosen für den Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € und für die EBIT-Marge von 2 bis 5 % für das Geschäftsjahr 2026 unverändert. Entsprechend wird weiterhin ein EBIT von 1,6 bis 4,5 Mio. € erwartet.

 

Kontakt:
Viscom SE
Investor Relations
Sandra Liedtke
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Tel.: +49-511-94996-791
Fax: +49-511-94996-555
investor.relations@viscom.de


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04.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0) 511 94 996 791
Fax: +49 (0) 511 94 996 555
E-Mail: investor.relations@viscom.de
Internet: www.viscom.com
ISIN: DE0007846867
WKN: 784686
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2340018

 
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2340018  04.06.2026 CET/CEST

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