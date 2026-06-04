Viscom Aktie
WKN DE: 784686 / ISIN: DE0007846867
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04.06.2026 17:57:24
EQS-Adhoc: Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags
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EQS-Ad-hoc: Viscom SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags
Hannover, 4. Juni 2026 – Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Jahresprognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 an. Hintergrund ist der Erhalt eines Großauftrags aus dem Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Auftragseingang in einer Bandbreite von 90 bis 100 Mio. € (zuvor: 80 bis 90 Mio. €). Der Auftrag wird im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam. Daher bleiben die Jahresprognosen für den Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € und für die EBIT-Marge von 2 bis 5 % für das Geschäftsjahr 2026 unverändert. Entsprechend wird weiterhin ein EBIT von 1,6 bis 4,5 Mio. € erwartet.
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30455 Hannover
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Fax: +49-511-94996-555
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|2340018
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2340018 04.06.2026 CET/CEST
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